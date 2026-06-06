Läänemaa maasikad tulid müüki

Rasmus ja Laura Kuusemaa said esimesed maasikad suhu pista juba nädal tagasi. Foto: Kaire Reiljan

Reedel avas Läänemaa suurim maasikakasvataja, Martna kandis tegutsev Aaviku talu Uuemõisa Konsumi juures maasikakujulise müügiputka. Esimesed maasikad osteti ära paari tunniga.

„Arvasime, et veab nädalavahetuseni välja, aga eile otsustasime, et alustame täna,” ütles Aaviku talu peremees Elar Kuusemaa reede lõuna paiku. Viimaste päevade soojus on marjade valmimisele kenasti kaasa aidanud. Mullu algas maasikahooaeg nädalajagu hiljem.

Reede hommikul alustati Aaviku talu maasikapõllul marjade korjamist kell 6. „Praegu