Tänavaküsitlus: kas külastate Haapsalu kodukohvikute päevi?

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Kas külastate Haapsalu kodukohvikute päevi? Kas pigem maapiirkonnas või linnas?

Reet

Kindlasti. Ikka linnas. Mul on nende ajakiri ja saan sealt valida. Ma arvan, et käin kahes kohvikus. Varem olen ka käinud. Ikka meeldib, väga ilus komme.



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Emma

Ma olen tööl ja kardan, et kahjuks ei saa minna. Kui saaks, siis läheks, kuhu iganes ratas viib. Varem olen käinud, aga nimesid ei oska nimetada.



Ille

Ei oska praegu öelda. Võib-olla. Varem ei ole käinud. Kui läheks, siis usun, et maale. Seekord ma vist ei lähe, sõidan ära nädala lõpus.



https://youtu.be/0UATvrnIoRg

Heigo