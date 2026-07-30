Tänavaküsitlus: millist spordivõistlust käisite viimati vaatamas?

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Millal külastasite viimati spordivõistlust?
Angelika
Eelmisel aastal käisime Swedbanki lastejooksul osalemas ja vaatamas. Läks väga hästi. Laps võttis osa ja lõpetas võistluse ootuspäraselt.
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Jaanika
Väga ammu. Viimati vaatasin televiisorist jalgpalli.
Heiki
Ei olegi võistlusi vaatamas käinud. Ei vaadanud jalgpalli ka. Ma ei ole väga spordihuviline.
Maren
Kohapeal vaatamas? Viisteist aastat tagasi jalgpalli koos pojaga Tallinnas.
https://youtu.be/YCyWSTgT6Fs
Alli
Ainult siis, kui mu lapselaps võistles. Ta võistles lasteaias jooksmises eelmisel sügisel
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