Tänavaküsitlus: millist spordivõistlust käisite viimati vaatamas?

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Millal külastasite viimati spordivõistlust?

Angelika

Eelmisel aastal käisime Swedbanki lastejooksul osalemas ja vaatamas. Läks väga hästi. Laps võttis osa ja lõpetas võistluse ootuspäraselt.

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Jaanika

Väga ammu. Viimati vaatasin televiisorist jalgpalli.

Heiki

Ei olegi võistlusi vaatamas käinud. Ei vaadanud jalgpalli ka. Ma ei ole väga spordihuviline.

Maren

Kohapeal vaatamas? Viisteist aastat tagasi jalgpalli koos pojaga Tallinnas.

https://youtu.be/YCyWSTgT6Fs

Alli

Ainult siis, kui mu lapselaps võistles. Ta võistles lasteaias jooksmises eelmisel sügisel