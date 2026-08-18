Turismihooaeg algas tänavu hiljem

Statistikaameti andmetel on esimesel poolaastal Läänemaal peatunud 10,6 protsenti vähem turiste kui mullu samal ajal.

Seda, et esimesel poolaastal oli vähem turiste, kinnitavad nii hotellid, söögikohad kui ka Läänemaa muuseumid. Samas ütlevad nad, et tänavu algas hooaeg lihtsalt hiljem ja juulis oli tööd juba palju.

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Haapsalu Hestia hotelli juht Lauri Teorein ütles, et hotellis on klientide vähenemisega tänavu arvestatud, sest käib remont. Ühest küljest on remondi tõttu kasutusel kümme tuba vähem, teisest küljest võivad kliendid remondi tõttu valida mõne teise majutuskoha. „Selles mõttes on paremini läinud, kui eeldasime,” ütles Teorein.

Ebakindlad turistid

Samas ütles T