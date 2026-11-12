Läänemaa kultuurispetsialist jäi leidmata

Sihtasutusel Läänemaa ei õnnestunud avaliku konkursiga leida kultuurispetsialisti, kelle ülesanne oleks maakonna kultuurikoostöö, maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamine ning suure laulu- ja tantsupeo maakondlik koordineerimine.

Juhataja Irene Väli sõnul eeldasid töö vastu huvi tundnud inimesed, et see on põhikohaga töö, kuid sihtasutus otsis pigem koostööpartnerit, kes tegeleks kultuuriga oma põhitöö kõrvalt. „Kultuurispetsialisti koormus võib periooditi olla väga erinev,” ütles ta ja tõi näite, et laulu- ja tantsupeo eel on ülesandeid palju, muul ajal aga vähem.

„Peame nüüd mõtlema, kuidas edasi minna, ja leidma muu lahenduse,” ütles Väli. Ta lisas, et kuna suure laulu- ja tantsupe