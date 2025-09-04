SA Läänemaa vastustab tuuleparki

Kuula artiklit, 2 minutit ja 6 sekundit
0:00 / 2:6
Haapsalu linnale on saabunud esimesed seisukohad seoses Matsalu rahvuspargi lähistele plaanitava tuulepargiga. Sihtasutus Läänemaa teatas, et palub linnavolikogul mitte algatada eriplaneeringut tuulepargiks kavandatud asukohas.
Põhjendusena toodi, et tuulepargi võimalik ala jääb merikotkaste, tetrede ja rahvusvaheliste rändlinnukoridoride vahetusse lähedusse. Ühtlasi mainitakse, et Läänemaa turismi areng toetub autent
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam