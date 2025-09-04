SA Läänemaa vastustab tuuleparki

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Erja ja Vätse külla plaanitakse püstitada veel 11 tuulikut. Foto: Urmas Lauri
Tuulepark. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu linnale on saabunud esimesed seisukohad seoses Matsalu rahvuspargi lähistele plaanitava tuulepargiga. Sihtasutus Läänemaa teatas, et palub linnavolikogul mitte algatada eriplaneeringut tuulepargiks kavandatud asukohas.

Põhjendusena toodi, et tuulepargi võimalik ala jääb merikotkaste, tetrede ja rahvusvaheliste rändlinnukoridoride vahetusse lähedusse. Ühtlasi mainitakse, et Läänemaa turismi areng toetub autent

