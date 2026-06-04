Galerii: Haapsalu päästekomandole kingiti majalipp

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Majalipu kinkimine Haapsalu päästekomandole. Foto: Juhan Hepner
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Haapsalu linnavalitsus kinkis neljapäeva hommikul Eesti lipu päeva puhul Haapsalu päästekomandole majalipu. Haapsalu linn kingib alates 2014. aastast igal aastal
lipu asutusele või organisatsioonile, kes panustab kogukonna hüvanguks.

"Minu arvates on see väga ilus traditsioon, et anda Eesti lipu päeval pühitsetud lipp kellegi panuse või saavutuse tunnustamiseks. Ühelt poolt tunnustab see tehtut ja tehtavat ja teisalt tõstab ausse Eesti lippu. Lipp sümboliseerib vabadust ja oma riiki. Mulle tund

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