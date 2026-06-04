Galerii: Haapsalu päästekomandole kingiti majalipp

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Haapsalu linnavalitsus kinkis neljapäeva hommikul Eesti lipu päeva puhul Haapsalu päästekomandole majalipu. Haapsalu linn kingib alates 2014. aastast igal aastal

lipu asutusele või organisatsioonile, kes panustab kogukonna hüvanguks.

"Minu arvates on see väga ilus traditsioon, et anda Eesti lipu päeval pühitsetud lipp kellegi panuse või saavutuse tunnustamiseks. Ühelt poolt tunnustab see tehtut ja tehtavat ja teisalt tõstab ausse Eesti lippu. Lipp sümboliseerib vabadust ja oma riiki. Mulle tund