Seitse kultuuritulpa – väike Haapsalu entsüklopeedia

Kultuurikilomeeter lõpeb Haapsalu promenaadil. Foto: Kaire Reiljan

Haapsalu kultuurikilomeetrit tähistavad üle kahe meetri kõrgused infotulbad mõjuvad seitsmekesi kokku nagu väike entsüklopeedia keset linna.

Seisan Haapsalu raekoja ees, kultuurikilomeeter selja taga. Olen just mõelnud, kui tore linn see Haapsalu ikka on. Kõigi oma pinkide, poekeste, kohvikute, tänavakaevude, luuletajate, rooside, mere ja luikedega, tuttpütid peale selle. Piiskopilinnuse vahitorni kell lööb täistundi. Maarja kell.

Aga esialgu ei tea ma Maarja kellast veel õhkagi. Esialgu seisan ma poolteist tundi varem Posti tänaval – Haapsalu