Kõigilt parkimistahvlitelt infot lugeda ei saa

Kiltsi teel on ka abilinnepea Peep Aedviiru sõnul parkimiskontrolli info kohas, kus seda on keeruline lugeda. Foto: Malle-Liisa Raigla

Juuni algusest Haapsallu saabunud parkimiskontrolörid on toonud linna sissesõitudele ka infotahvlid, mida autoroolist on keeruline lugeda.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et tahvlid on väikesed ega olegi mõeldud autost lugemiseks. Linna sissesõitudel on väljas Haapsalu kodulehelt leitav linna parkimise kaart ja tingimused.

Samas tunnistas Aedviir, et näiteks Kiltsi teel on teave pandud kohta, kus sellega ohutu tutvumine ongi võimatu.

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