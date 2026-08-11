Oru kultuurisaali juhiks pürib kolm inimest

Oru kultuurisaali juhi konkursile laekus kolm avaldust.

„Potentsiaali on,” ütles Lääne-Nigula abivallavanem Neeme Suur Lääne Elule. Komisjon, kes juhi välja valib, pole veel moodustatud. Suure sõnul võiks sinna kuuluda rohkem kui paar-kolm inimest, sest otsus on kaalukas. „Vestlusvooru me aga nii suure hulgaga ei lähe,” sõnas Suur.

Kandidaatidega vesteldakse Suure sõnul loodetavasti sel nädalal. Augustis tuleks uus juht ära valida, sest viis aastat kultu