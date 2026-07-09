Osmussaar saab arengukava

Osmussaare. Urmas Lauri

Lääne-Nigula vald on asunud koostama oma ainsa asustatud saare Osmussaare arengukava, mis plaanide järgi võiks volikogu ette jõuda sügisel.

Abivallavanema Neeme Suure sõnul pole see eraldi arengukava, vaid saart puudutavate teemade põhjalikum lahtikirjutamine valla arengukavas. „Praegu on Osmussaart valla arengukavas mainitud vaid mõne lausega,” ütles Suur.

Lääne-Nigula valla arendusjuht Maila Pardla ütles, et väikesaarte seadus paneb omavalitsustele kohustuse, et püsiasustusega saartel peab olema oma arengukava või tuleb neid teemasid käsitleda valla arengukava osana.

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