Linnamäe saab kaks pakiautomaati

Eesti Post paigaldab Linnamäele kaks pakiautomaati ja suleb septembrist sealse postipunkti.

Lääne-Nigula abivallavanem Neeme Suur ütles, et läbirääkimised automaatide täpse asukoha pärast käivad, aga need paigaldatakse Oru kultuurisaali ja Linnamäe arenguseltsi maja juurde. „Olen aru saanud, et Omniva paigaldab pigem pisemaid automaate ja rohkem, mitte suuri ja vähem,” sõnas Suur.

Kevadel Kullamaale paigaldatud automaat kipub Suure sõnul üle ajama ja läbirääkimised käivad, et sinna teine juurde panna.

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Lääne-Nigula arendusjuht Maila Pardla ütles, et