Juhtkiri: kahte moodi kliendisõbralikkus

Liivi poodi ähvardas aasta alguses sulgemine. Kui käive ei kasva, pannakse äri kinni, otsustas Lihula Coop, kelle hallata kauplus on. Kohalikud mobiliseerusid: poe kaitseks korjati suur hulk allkirju ja utsitati Lääne-Nigula vallavalitsust tarbijate ühistuga läbirääkimistesse, et pakkuda valla poolt igasuguseid hüvesid, et kauplus vaid Liivile jääks.

Aga kõige tähtsama sammu tegid kohalikud ikka ise. Nad mõistsid, et poe külas alles hoidmine on ennekõike nende endi teha; tuleb lihtsalt rohkem seal ja vähem linnas poodlemas käia. Kasvanud käive oli Lihula Coopile parim argument ja enam sulgemist ei kaaluta.

Ühtlasi näitas ühistu üles paindlikkust ja huvi oma klientide vastu. Hea küll, osa neist klientidest on ilmselt ka ühistu liikmed, kuid tõenäoliselt poleks Coop ainuüksi nende rõõmustamiseks sulgemisotsust üle vaadanud. Majanduslikud kaalutlused kahtlemata juhtisid. Aga valmisole