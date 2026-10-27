Juhtkiri: vallavalitsuse kooliraha

Kultuurielu ümberkorraldamise protsess läks Lääneranna vallale maksma üle 10 000 euro. Lisaks tekitas see aasta tagasi ametisse asunud vallavõimule omajagu kehva mainet. Hoolimata sellest, kuivõrd ausate ja mõistuspäraste kavatsustega viidi ellu kultuuri- ja noortekeskuse juhi töölepingu lõpetamine ning vallavalitsusse kultuuri- ja kogukonnanõuniku ametikoha tekitamine, ei pidanud asi siiski juriidiliselt vett. Ja seda ütles nüüd ka Pärnu maakohus.

Samuti ei näinud tehtu muidu hea välja. Asjasse segatud isikud on varem olnud vastaspooltel – näiteks Virtsu kultuurimaja sulgemise vaidluses kaks aastat tagasi – ning nüüdne samm paistis väljapoole kui tagasitegemine varasemate alanduste eest. Ehkki ei tahaks uskuda, et see vallavalitsusel mõttes oli.

Kas Läänerannal on mõistlik kohtuotsus edasi kaevata, lootuses hüvitise maksmisest pääseda? Võibolla. Samas toob asja menetlemine järgmises kohtuastmes kaasa uued kulutused. Nii on vallavalitsusel ehk hoopis mõttekas kaotus alla neelata