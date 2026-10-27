Lihula katlamaja müük pandi pausile

Kui eelmine Lääneranna vallavõim kavandas omavalitsusele kuuluva ettevõtte Lihula Soojus müüki, siis praeguse vallavanema Tarvi Sitsi sõnul sellega ei jätkata.

Sits ei välistanud siiski, et millalgi tulevikus tuleb Lihula Soojuse müük uuesti arutlusele, et tagada ettevõtte investeerimisvõimekus ja hea küttehind.

„Eelmine vallavõim andis valla väikekatlamajad Lihula Soojusele ehk endale kuuluvale ettevõttele üle hinnaga 550 000 eurot,“ rääkis Sits. Tema sõnul pole koalitsioonil plaanis Lihula Soojuse majanduslikku seisu nõrgestada ja vallale kuuluvast ettevõttest seda raha väikekatlamajade eest välja võtta.