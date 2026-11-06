Virtsus avati uus tuletorn

Kolmapäeval lõikasid transpordiameti, ehitusfirma ja Lääneranna vallavalitsuse esindajad Suure väina ääres lindi läbi ja esimene taasiseseisvunud Eestis ehitatud raudbetoonist tuletorn oligi avatud.

„Tuletornid on siin näinud läbi ajaloo vett ja vilet ja see, mis meil täna siin seisab, on kuues versioon,” rääkis Virtsu punase-valgekirju tuletorni avatseremoonial transpordiameti merendusteenistuse direktor Edgar Peganov.

„Raudbetoon on teatavasti väga pika elueaga ja kindlasti loodame, et enam seda torni keegi õhku ei lase ja me ise ka seda tegema ei pea,” lisas Peganov. Eelmine, 1951. aastal ehitatud kivibetoonist tuletorn varistati tänavu kevadel kaitseliidu abiga, sest oli liiga amortiseerunud, et seda saanuks korda teha.

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Virtsu tuletorni rajas transpordiameti tellimusel Hoogla Ehitus OÜ. See läks maksma ligi 353 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Tuletorn on kaheksakandilise põhiplaaniga, tehtud tehases osadena valmis ja kohapeal kahest korrusest kokku monteeritud. „Kogu rajatise juures ongi montaažitöö kõige huvitavam – ehk kuid