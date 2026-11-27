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Haapsalu kunstikooli majagaleriis avavad kunstiklubi ja täiskasvanute joonistamiskursuse õpilased ukse muinasjutulisse talve, mille kaaslasteks on sädelus ja lennukas fantaasia.

Majagaleriis ringi käies vaatavad maalidelt ja illustratsioonidelt vastu sätendavad lumevaibad, härmas aknaklaasid, kristalsed loomafiguurid, tähistaevas tantsisklevad jõuluinglid ja peegelsiledal jääl liuglevad uisud. Tüüpilisest Eesti talvest, kus ulub lõikav tuul, taevas laiutavad hülgehallid pilvetriibud ja maad katab must pori, pole jälgegi.

„Sädelust ei ole kunagi liiga palju,” ütles kunstikooli täiskasvanute joonistamiskursuse juhendaja Aide Leit-Lepmets. Sädelus on tõepoolest pugenud igale kunstiteosele, jõulusümbolite ja õhkõrnade lumekristallide sekka.

„Otsustasime sel aastal täiskasvanutega luua sädelevaid illustratsioone ja pakkusime Haapsalu kunstiklubi liikmeile võimalust näitusest osa võtta