Kui mardipäeva eel oli juttu „martulist” (kartulist mardiküünal), siis kadripäeva puhul räägime „rõõmalist”.

Rõõmal nagu martulgi on Aavikute majamuuseumi arendaja Merit Karise välmitud sõna ja tähendab rõõmsat õunaküünalt. Martul tuleb teha mardipäevaks, punapõsksest õunast rõõmal aga kadripäevaks. Karise sõnul kõlab „rõõmal” nagu rõõmsalt lõõmama. „Rõõmal” on verinoor sõna, mis sündis 22. novembril 2026 Kuressaares hommikul kell 11, kuigi õunaküünlaid on Merit Karise teinud juba aastast 2022.

See, et mardi- ja kadripäev on innustanud uudissõnu looma, näitab rahvakalendri tähtpäevade elujõulisust.

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Eesti esitas mardi- ja kadrisandiks käimise traditsiooni Unesco vaimse kultuuripärandi nimekirja. Kas need traditsioonid nimekirja jõuavad, selgub detsembri alguses.