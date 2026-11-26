Haapsalu rajab liiklussõlme äärde pargi
Haapsalu kaubamaja esine kitsuke plats on linna tuleva aasta eelarves ainus haljasala, kuhu linn kavatseb investeerida.
Uus ühing tahab Risti veetorni ja pumbajaama kasutada
Lääne-Nigula vallavoliniku Rein Kruusmaa loodud mittetulundusühing Päriselt Siin tahab 15 aastaks enda kasutusse saada Risti raudteejaama veetorni ja pumbajaama.
Läänemaa moelooja toob lavale kaunitarid ja koletised
Läänemaalt pärit moekunstnik Karl-Christoph Rebane ehk KCR pani oma pöörase show’ga Tallinna moenädalale punkti, riietades modelli 40kilosesse klaasrüüsse.
Haapsallased jooksid Ene Rämmeldile tormi
„Libahundi” Tiinana rahva südamed võitnud ja 45 aastat Pariisis elanud Ene Rämmeld tõi Haapsalu raamatukogu lugemissaali täismaja.