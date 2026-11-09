Lääne Elu paberleht teisipäeval, 10. novembril

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Noarootsi võib talvel viia erajäätee

Noarootslane tegi Haapsalule ja Lääne-Nigula vallale ettepaneku, et võib hakata ise jääteed rajama, sest transpordiamet selle tegemist ei toeta. Haapsalu on ettepaneku poolt, Lääne-Nigula on skeptiline.

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Stéphane Clavel: Prantsuse noored tahavad tõesti koolis käia

Meeleavalduste kohta Prantsusmaal räägib Kullamaal ja Tallinnas prantsuse keelt õpetav Stéphane Clavel, et tegelikult tahavad õpilased seal õppida ja õpetajad õpetada, kuid paljud keskkoolihooned on vanad ja halvasti hooldatud.

Tehisaru aitab teadlastel üleujutusohtu ennustada

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadlased arendavad koos rahvusvaheliste partneritega lahendust, mis aitab ohtlikku mereveetaseme muutust paremini ette näha.