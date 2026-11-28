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Haapsalu lossiplatsil tähistati laupäeva õhtul advendiaja algust. Esinesid tantsukooli T-Stuudio lapsed, süüdati linna jõulupuu tuled ja jagati advendituld. Kohal olid ka Läänemaa jõuluvanad ja sõita sai hobuvankris.

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen tänas anonüümseks jääda soovinud toetajat, kellelt linn jõulukuuse oli saanud ja Tene Kaubandust tänu kellele leiti kuuse alla jõuluvan