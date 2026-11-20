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Haapsalu linnavalitsus sai hariduslike erivajadustega lastele mõeldud raha riigi teise lisaeelarvega tagasi.

Aasta alguses selgus, et Haapsalu linna algkoolis jäi eelmise aasta 10. novembriks esitamata 47 haridusliku erivajadusega lapse andmed ja seetõttu jäi linn ilma ligi veerand miljonist eurost.

Lapsed vajalikust toest linnapea Olavi Seisoneni sõnul siiski ilma ei jäänud. Raha leiti mitte ainult haridusvaldkonnast, vaid ka mujalt. „See on suur summa Haapsalu linna jaoks,” ütles Seisonen.

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Kolmapäeval võttis riigikogu vastu teise lisaeelarve, kus muu hulgas eraldati Haapsalu linnale 206 000 eurot eri- ja tõhustatud tuge vajavate õpilaste toetamiseks.

Ettepaneku Haapsalu raha li