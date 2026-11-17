Riigi kinnisvara aktsiaseltsil (RKAS) on plaanis Sadama tänaval asuvat Haapsalu kohtumaja laiendada, et sinna viia senisest enam riigiasutusi.

RKASi kommunikatsioonijuhi Annely Jõgeva sõnul jätkavad kohtumajas tegutsemist juba praegu seal olevad asutused: Pärnu maakohus, prokuratuur ja sotsiaalkindlustusamet. Lisaks on pärast remonti kohtumajja kolimas maksu- ja tolliamet (MTA) ning Tallinna vangla.

„Kolimise peamine põhjus on ruumikasutuse tõhustamine,” ütles MTA haldusosakonna juht Tauno Krull. „Uues Haapsalu kohtu- ja riigimajas saame oma töötajatele ja töökorraldusele vajaliku töökeskkonna tagada senisest palju väiksemal pinnal, kasutades teiste riigiasutustega ühiseid ruume, näite