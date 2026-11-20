Haapsalu linn, Lääne-Nigula ja Vormsi vald tulid kõik sel sügisel välja kampaaniaga, kus kutsuvad inimesi üles ametlikult oma kodukoha elanikuks registreerima.

Haapsalu linn kutsub kõiki, kelle kodu on Haapsalus, registreerima selle oma elukohaks ka rahvastikuregistris 10. novembrist kuni 31. detsembrini. Sel perioodil elukoha Haapsallu registreerinud uued täisealised elanikud saavad tänutäheks tervituspaketi.

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Linnapea Olavi Seisoneni sõnul käivitas linnavalitsus kampaania praegu seepärast, et enne aasta lõppu elanikke juurde saada. Omavalitsuste järgmise aasta tulumaksulaekumine sõltub sellest, kes on rahvastikuregistris nende elanikuna aasta lõpu seisuga kirjas.

„Me ei ole