Juunis saavad eestirootslased ja nende sõbrad taas Haapsalu linnuseõues kokku, et pidada oma kuuendat laulu- ja tantsupidu.

Seekordne pidu pealkirjaga „Õlatundega/ Sida vid sida” toob kokku lauljad-tantsijad eri rannarootsi piirkondadest, aga ka Rootsist ja Soomest.

„Anname sel korral rohkem ruumi meie dünaamilise kogukonna erinevustele. Me ei tee kõike koos, vaid kordamööda ja ka ülesastujatel on võimalus publikuga üksteise etteasteid vaadata,” ütles peo kunstiline juhi Sofia Joons.

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Joonsi sõnul on tantsu- ja rahvamuusikakavas küll paar ühistantsu ja -lugu, aga rohkem astuvad oma piirkonna tantsude-lauludega üles väiksemad kollektiivid. „Kokku saades tekibki see õlatunne, millest r