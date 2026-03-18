ERMi aastakonverentsi fookuses on rannarootslased

Kuula artiklit, 2 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 2:24

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kolmapäevast reedeni toimuva aastakonverentsi „Rannarootslased. Randunud ja juurdunud” fookuses on eestirootslased.

Kolmepäevane konverents toob Tartusse teadlased, muuseumitöötajad ja kogukondade esindajad, kes süüvivad aastasadu Läänemere rannikualadel elanud kultuurikillu pärandisse – milline on eestirootslaste ajalugu ja kuidas paistab nende käekäik täna ja tulevikus. Toimub ka eestikeelne veebiülekanne.

Konverentsi avab kolmapäeval plenaarloeng „Rootslased Eestis”, mille peab ajaloolane Jörgen Hedman. Programm jätkub ettekannete ja aruteludega. Neljapäeval toimub ümarlauaarutelu, kus vestlevad mäluasutuste töötajad Rootsist, Soomest ja Eestist ning eestirootslaste kultuuriühenduste esindajad Eestist ja Rootsist. Ümarlaua juhatavad sisse Rootsi suursaadik Eestis Charlotte Wrangberg ning ERMi direktor Laura Kipper.

Artikkel jätkub peale reklaami

Näitusel „Rannarootslased. Randunud ja juurdunud” tehakse tutvustav tuur ning avatakse mininäitus „Viis Rannarootsi pruuti”.

Konverents on ajendatud Eesti Rahva Muuseumi samanimelisest näitusest ning keskendub eestirootslaste päritolu, rände, pärimuse ja kultuurikontaktide uurimisele.

„Eestirootsi kultuur on alates 19. sajandi teisest poolest äratanud huvi mitte ainult Eesti, vaid ka Rootsi ja Soome teadlaste ja rahvakultuuri kogujate seas. Selle tulemusena on eestirootsi esemeid ja mälestusi tänapäeval võimalik leida kõigi kolme riigi riiklikest muuseumidest,” ütles konverentsi korraldusmeeskonda kuuluv Tartu ülikooli teadur Sofia Joons.

Joons ütles, et eestirootslastel on Rootsis ka oma arhiiv ning nad on aktiivselt osalenud rannarootsi, Vormsi ja Ruhnu muuseumide arendamises.

Konverentsi paneeldiskussioonis kohtuvad kolme maa muuseumide ja ühingute esindajad selleks, et arutada, mida tähendab ajalooliste esemete säilitamine paralleelselt kolmes erinevas riigis.

„Oluline teema on ka digitaliseerimine, mis on toonud muuseumikogud huvilistele lähemale. Arutlusele tulevad teemad hõlmavad riiklike ja ühingupõhiste mäluasutuste vahelise koostöö võimalusi ja takistusi,” ütles Joons.

Konverents toimub eesti ja rootsi keeles, rootsikeelsed ettekanded tõlgitakse sünkroonselt eesti keelde.