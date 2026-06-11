Virtsu kalasadam sai üle saja tuhande euro toetust

Virtsu kalasadam. Foto: Urmas Lauri

PRIA toetas Virtsu kalasadama ehitust 130 000 euroga, millele kohalik omavalitsus lisab kuni 70 000 eurot.

Selle raha eest saab kalasadam parkla 16 autole, rannavõrkpalliplatsi, uue välisvalgustuse ja valvekaamerad, päästevarustuse, ujuvkai jms.

Lääneranna vallavalitsus kuulutas välja riigihanke, kus selgub lõplik hind, aga eeldatavalt läheb kõik maksma 200 000 eurot. Vallavanem Tarvi Sits kinnitas, et kohalik omavalitsus garanteerib kuni 70 000 eurot omaosalust.

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Toetuse kasutamiseks on aega kaks aastat. „Võimalik, et pool omaosalusest jääb tuleva aasta eelarvesse,” ütles Sits.

Virtsu kalasadama korrastamine algas üle kümne aasta tagasi, kui toonane Hanila vallavalitsus lasi sinna rajada uue mustkattega tee ja ehitada paadikuuri. Sellest ajast peale on sadamat jupikaupa rekonstrueeritud. 2019. aastal süvendati faarvaater ja ehitati lõpuni valmis kirdeosa kai ning