Lihula katuseta maja kaob igavikku

Lihula Lasteaia tänava katuseta kortermaja. Foto: Andres Hion

Kuus aastat tagasi aprillitormis katuse kaotanud ja sellest ajast peale tühjana seisnud ja lagunenud kortermaja Lihula kultuurikeskuse vastas lammutatakse üle-eestilise suurõppuse Ilves käigus maha.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles Lääne Elule, et tuleval nädalal algava suurõppuse osana lammutavad päästjad kultuurimaja vastas asuva risakil hoone ära. „Kas varistavad või mingil muul meetodil. Kui õppus läbi, siis maja enam ei ole, jääb plats,” täpsustas Sits.

Vallale sellest Sitsi sõnul mingit lisakulu ei teki. „Kaks head asja. Saab harjutada ja