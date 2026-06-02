Läänemaa sai uue looduskaitseala

Käntu-Kastja oli alates 2006. aastast saadik kaitse all kui hoiuala. Nüüd liideti see ümbritsevate alade ja püsielupaikadega kokku uueks looduskaitsealaks. Foto: Aivar Õepa

Valitsus kinnitas Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja, et tagada senisest tõhusam kaitse Lääne-, Pärnu- ja Raplamaa piiril asuvale väärtuslikule luha-, soo- ja metsamaastikule.

Kaitseala loomise määrus pidi valitsuse istungile jõudma juba aprillis, aga jäi siis viimasel hetkel siiski päevakorrast välja.

„Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise heakskiitmine võttis tavapärasest umbes poolteist kuud kauem aega sel põ