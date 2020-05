Kaitsealade päev viib pühapäeval inimesed loodusesse

Pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist kaitsealade päeva matkadega kaitsealadel – Läänemaal saab matkata Saunjas, Puhtu-Laelatu kandis kui ka Kasaril kanuuga sõita.

Silma õpikoja eestvedaja Marko Valkeri viib huvilised kl 10 õpikoja juures olevale rannaniidule. „Tutvustame rannaniitude mitmekesist olustikku,” ütles Valker. Ta lisas, et just praegu näeb rannaniidul mitmesuguseid taimi ja niidulinde. Valkeri sõnul peaks huvilised end eelnevalt registreerima, sest matkagrupis võib korraga olla kuni kümme inimest. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Valkeri sõnul välja saata ka kaks rühma. Ta lisas, et kuna pühapäeval on matkavõimalusi üle Eesti palju, siis ülemäärast tungi Silmale ei ole.

Loodusgiid Peeter Vissak viib inimesed pühapäeval Puhtulaiule ja Laelatu puisniidule kevadlilli vaatama. Samuti põigatakse Tuhu soosse, kus on samuti kevadisi õitsejaid. Retk algab kell 11 Virtsu Alexela tankla juurest. Vissaku sõnul tuleks oma osavõtusoovist eelnevalt teada anda, seda peamiselt sellepärast, et mõni kohtumiskohta hilinenud huviline retkest maha ei jääks. Grupi suurusele Vissaku sõnul piirangut ei ole. „Praktika on näidanud, et ega lilli vaatama kuigi palju inimesi ei tule. Pigem minnakse ikka kanuutama või karukoobast vaatama,” ütles Vissak.

Seikluspartner korraldab pühapäeval kolm kanuumatka Kasari jõel. Reedel oli vabu kohti veel kl 14.30 ja 19.30 Kloostri vaatetorni juurest algavale matkale.

Kõigi pühapäevaste matkade kohta on info leheküljel kaitsealad.ee