Amet uurib puisniidu lagastamist viiendat kuud

Viis kuud pärast seda, kui keskkonnaamet avastas, et metsateomasinad on segi keeranud maailma ühe liigirikkama paiga, Laelatu puisniidu, ei ole menetlusega mitte kuskile jõutud.

Süüdlane ja tekitatud kahju ulatus on tänini teadmata. „Menetlustoimingud on veel pooleli,“ ütles keskkonnaameti Järva-, Pärnu- ja Viljandimaa büroo juhataja Toomas Õmblus Lääne Elule pressiesindaja vahendusel. Õmbluse sõnul on neil kavas tunnistajaid üle kuulata ja tõendeid koguda.

Kuigi keskkonnaamet teadis rikkumisest juba jaanuaris, kui „vastutav spetsialist“ selle rutiinse ülevaatuse käigus tuvastas, algatas amet väärteomenetluse alles märtsis