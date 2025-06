Lääne Elu paberleht teisipäeval, 1. juulil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 0:45

Elanikud saavad õiguse algatada rahvaküsitlusi

Valitsus kiitis heaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise eelnõu, mis annaks elanikele õiguse algatada rahvaküsitlusi ja muudab lihtsamaks rahvaalgatuste koostamise. Kui praegu peavad elanikud esitama omavalitsusele rahvaalgatuse juriidiliselt korrektsel kujul, siis tulevikus saaks seda teha kirjalikult vabas vormis.

Vormsi kinkis koolilõpetajatele seelikud

Vormsi põhikooli lõpetajad said vallalt kingiks rahvariideseelikud ja sülearvutid. Sülearvuti said kõik viis üheksanda klassi lõpetajat. Vormsi vallavanema Triin Lepa sõnul on see traditsioon. Tänavu aga kinkis kohalik omavalitsus kahele lõpetajale ka rahvariideseeliku.