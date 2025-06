Triin Kuusik tõi meistrivõistlustelt kaks hõbedat

Haapsalu laskur Triin Kuusik sai läinud nädala lõpus Elva lasketiirus peetud laskmise täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel kaks hõbemedalit. Kuusik jõudis poodiumile nii kiirlaskmises ringmärki kui ka 30+30 lasku spordipüstolist arvestuses.

Laskmistreener Mati Seppi ütles, kuna võistlus oli välitiirus, tuli laskuritel arvestada tuulega, aga Kuusikut see ei häirinud. „Ta on nii palju võistelnud, et ta sellistele pisiasjadele nagu tuul tähelepanu ei pööra,” lausus Seppi.

Küll oli aga seganud Seppi sõnul laupäevast spordipüstoli harjutust sombune ilm. Üks osa spordipüstoli arvestuses on