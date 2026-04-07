Galerii: „Muna ja kana” tõi pered tulejoonele

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

Haapsalu laskurid pidasid traditsioonilist kevadvõistlust „Muna ja kana”, mille teeb eriliseks see, et trennis käiv noor laskur peab võistlema koos oma vanema, vanavanema, onu või tädiga.

Sportpüssis said esikoha 96 silmaga Mirtel ja Raigo Pärnapuu ja spordipüstolis Arti Aasav ja Veiko Kirs 94 silmaga. Aasav ja Kirs said 92 silmaga esikoha ka õhupüstolis.

„Mõni laps pidi mitu korda võistlema, sest nii ema kui ka isa tahtsid lasta,” rääkis laskmistreen