Hans Liibek: kvaliteetne veeteenus vajab suuremat mõõtu

Hans Liibek. Erakogu

Veeteenuse reformiga jätkamine ja vee-ettevõtete ühinemine on vajalikud, et säilitada tulevikuski elanikkonnale kvaliteetne joogivesi.

Kui Matsalu veevärk enam kui 20 aastat tagasi loodi, oli selle taga selge eesmärk viia ellu konkreetne ja mahukas Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi investeering. 11 Matsalu alamvesikonna omavalitsust Pärnu-, Lääne- ja Raplamaalt ühendasid jõud ning lõid ühise ettevõtte, et lahendada vee- ja kanalisatsiooniküsimusi terviklikult.

Nüüdseks on selge, et sama loogikat tuleks laiendada ja astuda samm edasi. Väikese rahvaarvu ja paljude omavalitsustega Eestis ei saa veeteenust käsitleda vaid kohalike omavalitsuste piirides. See on valdkond, kus pikaajalise toimekindluse ja mõistliku hinna nimel tuleb mõelda laiemalt – lähtuda teeninduspiirkondadest ja tegelikust taristuloogikast, mitte haldusjoontest kaardil. Tuleb aru saada, et tegemist on mahupõhise teenusega, kus suurem maht toob efektiivsema majandamise. Plaanitavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muudatused, mis soodustavad vee-ettevõtete koostööd ja liitumist, on loogiline jätk juba ammu alu