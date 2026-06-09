Haapsalu peatänava vuugitäite vahetus jääb sügisesse

Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu Posti tänava remont algab väiksemate garantiitöödega juba juunis, kuid vuugitäite väljavahetamine lükkub sügisesse.

„Esimeste tööde ettevalmistused juba käivad ja algavad plaanide järgi juunis. Nädalate küsimus,” ütles aselinnapea Peep Aedviir Lääne Elule.

Suvel tehakse asfalteerimistöid: näiteks asfalteeritakse esimesena Tallinna maantee ristmiku juures olev auk. „Lisaks kaevude tõstmine ja langetamine, vajunud tänavakivid ja muud väiksemad tööd,” rääkis Aedviir.

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Vuugitäite vahetamine lükkub aga edasi. „See jääb sügiseks, sest suvel võib juhtuda, et vuugisegu kuivab päikese käes liiga kiiresti. Tööd tehakse lõigukaupa ja tervet teed korraga kinni ei panda,” ütles Aedviir.

Kokku peaksid vuukimistööd võtma Aedviiru sõnul hinnanguliselt kaks kuud või veidi kauem.

ERRi andmeil on linnavalitsus ja ehitaja vahel eriarvamus selles osas, kas uut vuugisegu tuleks paiga