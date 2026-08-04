Lahe tänav ootab lisarahastust

Haapsalu Lahe tänava liikluskorralduse muutmiseks saabus linnavalitsusse kuus arvamust.

„Kokku 15-20 ettepanekut, mida muuta,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir.

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Aedviir ütles, et kõiki ettepanekuid analüüsiti ja hinnati koos projekteerijaga ning kõik ettepanekute tegijad on saanud muudatuste kohta koondtabeli, mille abilinnapea lubas peagi ka kodulehel avaldada.

Kas märgistuse ja postidega liikluskorraldust muudetakse juba tänavu või jääb see tulevasse aastasse, Aedviir veel lubada ei osanud. „Väga tahaks sel aastal, aga peame rahastuse üle vaatama,” ütles ta.

Millal Lahe tänav uue liikluskorralduse saab, selgub septembris lisaeelarvet vastu võttes. Kui õnnestub tööd tänavu teha, siis tehakse seda septembris või oktoobris.

Muudatused puudutavad Lahe tän