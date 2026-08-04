Haapsalu veekeskus müüb sisustust

Haapsalu spordibaasid müüvad oksjonil veekeskuse sisustust.

Müügil on kümme veekeskuse riietusruumis kasutusel olnud kappide komplekti koos puidust pinkidega. Lisaks riietuskabiinid ning kaks teenindusletti. Kõigil oksjonitel on alghind 49 eurot.

Oksjonid kestavad 17. augustini, võitja peab oksjoni järgi arve tasuma 20. augustiks ja kauba ära viima hiljemalt 21. augustiks.

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Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare ütles, et seda, millal veekeskuse lammutustööd algavad, teab vaid ehitaja, kuid viimane ujumislaager lõpetab veekeskuses 23. augustil. Enne seda Vare kinnitusel tööd ei alga.

Haapsalu veekeskust hakkab ehitama Dreibau OÜ koos OÜga Arens Ehitustööd.

Veekeskuse ehitus läheb maksma 4,422 miljonit eurot, millest 2,4 miljonit tuli toetusena.

Varem on Vare öelnud, et vee