Veekeskuse ehitamine takerdus laenu taha

Haapsalu veekeskus on suure remondi ootel. Foto Aivar Õepa

Haapsalu veekeskuse ehitaja väljakuulutamine on jäänud toppama pangast laenu saamise taha.

Veekeskuse remondi ehitushange lõppes juba peaaegu kuu aega tagasi, 22. aprillil. Ehitada soovis neli ettevõtet.

„Ehitaja on meil teada, aga me ei saa lepingut sõlmida, kui ei tea, kas suudame maksta,” ütles Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare.

Artikkel jätkub peale reklaami

2,4 miljonit eurot on spordibaasidel toetusena olemas. Ülejäänud summa laenamiseks küsisid baasid pakkumist viielt pangalt. „Saime null pakkumist,” ütles Vare.

Seejärel küsiti veidi muudetud kujul uuesti pakkumist. „Saime tingimusliku pakkumise,” rääkis Vare. „Pank ei anna ilusate sõnade eest laenu. Kolm miljonit on puudu.”

Panga nõutav tingimus tähendab, et Haapsalu volikogu peab 29. mai istungil spordibaasidele garanteerima nii laenu kui ka kinnitama selle, et linnavalitsus jätkab spordibaasidele tegevu