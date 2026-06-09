Muhu väina regatt jääb Haapsallu tulemata

Muhu väina regati alused Haapsalus. Juhan Hepner

Tänavune Muhu väina regatt toimub Hiiumaa, Muhu ja Saaremaa sadamate vahel ning mandrile ühegi etapi käigus ei tulda. Regati meediajuht Piret Salmistu ütles Lääne Elule, et marsruudi valikut mõjutas Hiiumaa jahtklubi Dago 50. sünnipäev.

„Kuna eelmisel aastal regatt Hiiumaad ei väisanud, siis otsustasime seda tähtsat sündmust suurema peoga tähistada. Teadlikult on valitud sadamad nii, et ühe etapiga purjetatakse järgmisse sadamasse ja järgmisel päeval purjetatakse selle sadama lähistel. Sel aastal eri sadamatega plaani pidades sündis selline otsus. Järgmisel aastal oleme kindlasti jälle ka mandri sadamates ja tähistame väärikalt Muhu väina regati 70. juubelit,” r