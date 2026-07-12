Lagle III tõusis Muhu väina regatil liidriks

Lagle III. Foto Tiit Aunaste / Muhu väina regatt
Pärast teist sõitu on 69. Muhu väina regatil ORC IV klassis liidriks tõusnud Haapsalu jahtklubi alus Lagle III.
Lagle (kapten Ülari Velviste) lõpetas laupäeval sõidetud Kärdla ringi teisena, kuid pühapäevase Kärdla-Kuivastu etapil sai esikoha. Sellega tõusis Lagle ka selle paadiklassi liidriks.
Folkbootide klassis on kahe sõidu jrel kolmandal kohal Dago jahtklubi esindav Bacchus (kapten Olev Oolup). Kärdla ringi Bacchus võitis, kuid Kärdla-Kuivastu etapi kuues koht kukutas aluse kolmandaks.
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