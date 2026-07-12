Virtsu merepäeva jooksu võitsid Tarvi Tameri ja Lisett Alt

20972 (1) Meeste esikolmik ja naiste võitja. Foto Jaanus Getreu 20978 Laste jooksjad peale jooksu. Foto Jaanus Getreu IMG_1236 Naiste esikolmik. Foto Jaanus Getreu Artikkel jätkub peale reklaami

59. korda peetav merepäevi on Virtsu suurim kultuurisündmus, mis on viimastel aastatel toonud Lääne-Eesti poolsaarele ka jooksusõbrad.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi 2019. aastal ellu kutsutud jooksuüritusel osales tänavu koos lastejooksudega kokku 90 jooksusõpra. Eesti sportlaste kõrval said suurepärast ja looduskaunist jooksutrassi nautida sportlased Soomest, Itaaliast ja Šveitsist. Rajale tulid sportlased 25 koolist, klubist, seltsist.

Starteri rolli sai 87aastane jooksulegend, 40. jooksumaratoni läbinud Arvo Asu, kes veel mõne aasta eest oli ise samuti Virtsus stardis.

Kõik kuni kuueaastased jooksusõbrad said end proovile panna staadionile mõõdetud 200meetrisel jooksuringil. Lapsed tulid naerulsui emmede-isside käekõrval finišisse. Preemiaks ootas kõiki kuldne medal ja limonaad.

Stardiga Virtsu kooli juurest alanud põhidistants, mis