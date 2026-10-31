Läänemaa maa hinna kasv on Eesti kõrgeimaid

Maa korralise hindamise järgi on Eesti maa koguväärtus nelja aastaga kasvanud 33 protsenti, Läänemaal on kasv olnud märksa kiirem.

Nelja aastaga on Läänemaa maa hind kasvanud 42,1 protsenti. Seda edestab vaid Raplamaa 43,2 protsendiga. Maa korralisest hindamisega määratud maa väärtus on alus maamaksu tasumisel.

„Maa väärtust mõjutavad eelkõige asukoht ja kasutusvõimalused. Kõige suuremad muutused ilmnevad sageli piirkondades, kus varasemast hoonestamata alast on kujunenud uus elukeskkond,” ütles maa- ja ruumiameti maa hindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner pressiteates.

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Nii on näiteks Marienholmil asuvate kruntide hind nelja aastaga tõusnud enam kui kahekordseks. Kõrval asuval Bürgermeistri holmil on aga poolsaare keskel asuva krundi hind tõusnud 20 korda. Lääne Elu küsimusele, miks seal nii palju hind tõusis, amet ei vastanud.

Mõjutab maamaksu

Maa hinna tõus mõjutab eelkõige maamaksu. Tõusu tõttu tuleb Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul tuleval aastal kindlasti maamaksu määrad üle vaadata ja neid ka muuta.

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ütles reedel, et pole samal päeval saadud infoga end veel kurssi viinud. Seetõttu ei osanud ta maa hinna ko