Palivere spordikeskus kogub annetusi, et teha kunstlund ja hooldada suusaradu.

Palivere spordikeskuse juht Hermo Pruunlepp ütles Lääne Elule, et esimese kahe nädalaga on laekunud veidi üle 500 euro.

Pruunlepa sõnul kulub kunstlume tegemiseks ja radade hooldamiseks üle 12 000 euro. Lootust kogu seda summat kokku saada Pruunlepa sõnul ei ole, aga iga euro on abiks. „Tuleb, palju tuleb. Teeme selle eest, mis koguneb,” ütles Pruunlepp.

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Kunstlund saab tegema hakata, kui külma on vähemalt viis kraadi.

SA Palivere turismi- ja tervisespordikeskust saab toetada: Swedbank EE662200221027644639 (selgitus: kunstlumi).