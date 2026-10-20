Palivere spordikeskust juhib Hermo Pruunlepp

Palivere turismi- ja tervisespordikeskust juhib eilsest Hermo Pruunlepp, kes valiti välja tosina kandidaadi seast.

Pruunlepp ütles Lääne Elule, et Paliveres on väga kokku hoidev kogukond. „Kandideerisin, et ka omalt poolt midagi anda,” sõnas Pruunlepp.

Lääne-Nigula arendusjuht Maila Pardla ütles Lääne Elule, et Pruunlepa kasuks rääkis ettevõtte käivitamise ja projektijuhtimise kogemus. „Ja ta on kohalik elanik, elab Paliveres,” märkis Pardla.

Artikkel jätkub peale reklaami

Hiiumaal sündinud ja kasvanud Pruunlepp vahetas pealinnaelu Palivere oma vastu paar aastat tagasi, sest lastel on maal parem kasvada. Ta on lõpetanud Emmaste põhikooli ja Kuressaare ametikooli lukksepana ning Haapsalu kutsehariduskeskuse kokana.

1992. aastal sündinud Pruunlepp on tegelenud projektijuhtimise ja ettevõtlusega. Tema ettevõte