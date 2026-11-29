Juba mitmendat aastat kogunevad noortetiimid novembri viimasel nädalavahetusel Virtsu kooli spordihoonesse. Traditsiooniline saaliturniir Virtsu CUP toob lapsed lähedalt ja kaugelt väikesesse maakohta jalgpalli mängima.

Sel sügisel mängisid 2017. ja 2018. aastal sündinud lapsed.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatud saaliturniirid on aastakümnete jooksul toimunud eri kohtades. Erilised on need olnud selle poolest, et peaaegu igal aastal on turniiridele lisandunud kas uus klubi, kool või sõpruskonna tiim. Nii on alates 1995. aastast maaklubi korraldatud turniiridel mänginud ligemale saja klubi või kooli võistkonnad.

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Sel aastal lisandus nimistusse Lümanda põhikool Saaremaalt. 92 õpilasega maakool tegi tubli turniiri.

Juba turniiri avamäng Lõuna-Läänemaa JK ja Haapsalu JK Krattide vahel ennustas pingelist võistlust. Kaks korda läksid lõunaläänlased juhtima, kaks korda Kratid viigistasid. Alles lõpu eel õnnestus väljaku peremeestel seis enda kasuks pöörata.

Järgnes Lüman