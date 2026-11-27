„Libahundi” Tiinana kunagi rahva südamed võitnud Ene Rämmeld tõi Haapsalu raamatukogu lugemissaali täismaja.

Pea pooltsada inimest ei meelitanud vaatama-kuulama isegi folklorist Marju Kõivupuu, rääkimata laevakaptenist kirjanikust Lembit Uustulndist ja tõlkija Indrek Koffist. Kõik nad jäid Rämmeldile alla.

Kohtumise eel tuli Haapsalu raamatukogu direktoril Janne Tensonil toole juurde tuua, sest kuulajaid muudkui tuli – suur osa neist esineja eakaaslased, kelle jaoks pole Rämmeld mõni järjekordne literaat, vaid nähtus. Kas just institutsioon, aga siiski keegi, keda peab oma silmaga nägema. Vähemalt korragi elus. Leti ees vaiksel häälel Tensoniga vestlevast Rämmeldist möödudes tehti väike aupaklik kaar.

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Napilt 20aastasena Leida Laiuse filmis „Libahunt” peaosa mänginud Rämmeldit näib siiani ümbritsevat teatud salapära, mida ta ise süvendab, tunnistades, et oli raamatus „Hingelt ära” võimalikult aus. Rõhk sõnal „võimalikult” – lõpuni aus ta olla ei saa, sest kuskil on piir.

„Olen e