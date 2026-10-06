Riik kärbib raamatukogude rahastust

Kultuuriministeerium teatas eelmisel nädalal, et vähendab rahvaraamatukogudele mõeldud teavikute ostmise toetust 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole.

Tänavu eraldas riik Lääne maakonna keskraamatukogule teavikute soetamiseks umbes 24 000 eurot. Summa hõlmab nii raamatute kui ka perioodika ostmist.

„Järgmise aasta toetuse suurust ei ole praegu veel võimalik öelda, sest riigieelarve ei ole kinnitatud,” ütles raamatukogu direktor Janne Tenson Lääne Elule.

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Teavikute ostmise toetuse jaotamisel võtab riik arvesse ka elanike arvu, mille põhjal jaotab kultuuriministeerium toetuse kohalike omavalitsuste vahel.

Haapsalu linna 2027. aasta eelarve läbirääkimised toimuvad oktoobris ja kuna teave riikliku teavikutoetuse vähendamise kohta jõudis ke