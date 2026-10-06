Juhtkiri: jätke raamatukogud rahule

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Raamatukogud on üks eestlaste üldise hariduse, kultuuri, lugemuse ja laia silmaringi nurgakive. Ühed vähesed alles jäänud meelelahutajad maapiirkondades, mis ei kahjusta tervist nagu alkoholitarvitamine ega kurna rahakotti nagu online-hasartmängud. Kui vähegi suuremat pilti vaadata, peaks riik raamatukogusid koos spordisaalide ja kultuurimajadega toetama nii, kuis vähegi võimalik, sest alternatiivid on pikas perspektiivis tervisekassale ja sotsiaalhoolekandele
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