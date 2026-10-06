Juhtkiri: jätke raamatukogud rahule

Raamatukogud on üks eestlaste üldise hariduse, kultuuri, lugemuse ja laia silmaringi nurgakive. Ühed vähesed alles jäänud meelelahutajad maapiirkondades, mis ei kahjusta tervist nagu alkoholitarvitamine ega kurna rahakotti nagu online-hasartmängud. Kui vähegi suuremat pilti vaadata, peaks riik raamatukogusid koos spordisaalide ja kultuurimajadega toetama nii, kuis vähegi võimalik, sest alternatiivid on pikas perspektiivis tervisekassale ja sotsiaalhoolekandele