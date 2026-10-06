Ühistu tahab Linnamäe poodi laiendada

Haapsalu tarbijate ühistul on soov Linnamäe kauplus kolmandiku võrra suuremaks ehitada.

„Tahame sortimenti laiendada,” põhjendas ühistu esimees Raimond Lunev laiendamisplaane. Ta lisas, et kui praegu on populaarsemates kaubagruppides näiteks üks-kaks toodet, siis laiendatud poes oleks valik poole suurem.

Lunevi sõnul tuleb kaupluse laiendus maja taha, parkla poole, ja sellega kaob parklas neli autokohta. „Jääb 11 parkimiskohta, sellest peaks piisama,” üt